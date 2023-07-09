Ландо Норрис: «Боролся с Ферстаппеном так долго, как только мог. Потрясающая гонка»

Пилот « » подвел итоги , отметив, что остался в полном восторге после попадания на подиум.

«Все это довольно безумно. Спасибо всей команде, ребята потрясающе поработали. Если бы не их тяжелый труд, ничего из этого не стало бы возможным.

Они перевели меня на шины «хард» (во время пейскара), не знаю почему. Да, в каких-то вещах они по-прежнему новички!

Борьба с получилась потрясающей, хотя я, вероятно, допустил слишком уж много ошибок.

Вообще я сделал все, что мог. Я боролся с так долго, как только мог. Получилось, что большую часть гонки я провел в одиночестве, но это все равно потрясающе.

Весь круг возвращения в боксы я только и делал, что пытался махать рукой трибунам, огромное спасибо болельщикам, которые так здорово нас поддержали. Мы должны были занимать 2-е и 3-е место. Оскар провел потрясающую гонку, и именно он был бы третьим, если бы не машина безопасности», – рассказал Норрис.

Норрис принес «Макларену» долгожданный подиум на домашнем Гран-при. Ферстаппен вновь выиграл