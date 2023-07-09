Макс Ферстаппен: «Растянул палец перед Гран-при Великобритании – точно не знаю, как. Очень странно»

Макс Ферстаппен рассказал о травме, полученной перед Гран-при Великобритании.

СМИ заметили, что в Сильверстоуне нидерландец носит повязку на руке. Дискомфорт не помешал Ферстаппену в пятый раз подряд выиграть поул.

«Я просто немного растянул палец. Рука слегка беспокоит. Сегодня (в субботу) ситуация лучше, но поначалу я не мог как следует сжать ее. Сейчас все абсолютно нормально», – сообщил двукратный чемпион «Формулы-1» после квалификации.

не смог ответить на вопрос, при каких обстоятельствах травмировался:

«Точно не знаю. Это случилось в четверг утром. Может, я как-то не так расположил руку, неправильно надавил. Очень странно.

Как бы то ни было, адреналин действует. Когда я пилотирую, почти не думаю об этом. Вчера было чуть труднее, но сегодня все довольно нормально».

Редчайший странный фэйл Ферстаппена: ткнул в стену при выезде из гаража. Машина не повернула!

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