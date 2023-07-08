Гельмут Марко об инциденте Ферстаппена на пит-лейн: «Макс врезался в стену. Слава Богу, у нас было время для замены антикрыла»

Советник « » прокомментировал инцидент с участием , который произошел по ходу квалификации к .

В момент выезда из боксов Ферстаппен неожиданно не сумел справиться с управлением болида и врезался в стену пит-лейн, словам переднее антикрыло на своем болиде. В результате механикам пришлось в спешном порядке закатывать болид обратно в боксы и менять поврежденную деталь.

«Все началось с застрявшего в кокпите кабеля, и Макс просто выдернул половину систем бортового компьютера. Затем он врезался в стену. Это не было легким контактом, нет. Это было столкновение.

Макс сказал, что на пит-лейн было очень скользко. Слава Богу, у нас было время, чтобы просто поменять переднее антикрыло на его болиде», – рассказал Марко.

Редчайший странный фэйл Ферстаппена: ткнул в стену при выезде из гаража. Машина не повернула!