Гельмут Марко об инциденте Ферстаппена на пит-лейн: «Макс врезался в стену. Слава Богу, у нас было время для замены антикрыла»

Теги Гран-при Великобритании Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал инцидент с участием Макса Ферстаппена, который произошел по ходу квалификации к Гран-при Великобритании.

В момент выезда из боксов Ферстаппен неожиданно не сумел справиться с управлением болида и врезался в стену пит-лейн, словам переднее антикрыло на своем болиде. В результате механикам пришлось в спешном порядке закатывать болид обратно в боксы и менять поврежденную деталь.

«Все началось с застрявшего в кокпите кабеля, и Макс просто выдернул половину систем бортового компьютера. Затем он врезался в стену. Это не было легким контактом, нет. Это было столкновение.

Макс сказал, что на пит-лейн было очень скользко. Слава Богу, у нас было время, чтобы просто поменять переднее антикрыло на его болиде», – рассказал Марко.

Редчайший странный фэйл Ферстаппена: ткнул в стену при выезде из гаража. Машина не повернула!

3 комментария

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Satyr77
Хотел напугать стену поздним торможением. Но стена не подвинулась)))
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Анри Карлайл
Ответ Incendier Deafening
Ахах, так вот в чем секрет. Ферстаппен дернул кабель бортового компьютера и без него даже 3ех метров проехать не смог своими силами. Вместо Макса болидом управляет ChatGPT. Вполне логично, почему он всем столько привозит.
Так душно и толсто...
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