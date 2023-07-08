Ландо Норрис: «Я был близок к поулу! Но Макс всегда все портит»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги квалификации к Гран-при Великобритании, отметив, что остался очень доволен вторым местом.
«Я был близок (к поулу)! Это довольно безумно. Мой последний круг получился очень хорошим. А на круге возвращения в боксы я слышал по радио Зака Брауна, это был лучший момент. Это здорово для всех нас, для всей команды.
Макс всегда все портит! (смеется). Нет, на самом деле я очень рад. Это был особенный для нас день.
Такой результат компенсирует все – весь тяжелый труд, всю проделанную работу. Особенно здесь, с обновленной ливреей, на домашнем для меня и для команды Гран-при. Большое всем спасибо», – рассказал Норрис.
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