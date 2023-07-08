Ландо Норрис: «Я был близок к поулу! Но Макс всегда все портит»

Теги Гран-при Великобритании Макларен Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги квалификации к Гран-при Великобритании, отметив, что остался очень доволен вторым местом.

«Я был близок (к поулу)! Это довольно безумно. Мой последний круг получился очень хорошим. А на круге возвращения в боксы я слышал по радио Зака Брауна, это был лучший момент. Это здорово для всех нас, для всей команды.

Макс всегда все портит! (смеется). Нет, на самом деле я очень рад. Это был особенный для нас день.

Такой результат компенсирует все – весь тяжелый труд, всю проделанную работу. Особенно здесь, с обновленной ливреей, на домашнем для меня и для команды Гран-при. Большое всем спасибо», – рассказал Норрис.

Ферстаппен вырвал поул в Великобритании у Норриса

9 комментариев

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Alex Sin
Буквально святился и сиял от счастья, давая интервью. Молодец. Удачи в гонке.
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Ева без Адама
Отобрал игрушку у ребенка) Хулиган Макс)
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Алекс Клиторман
Считаю Ландо лучшим гонщиком после Макса и Фернандо. Чего стоит только прошлый сезон, где он просто деклассировал своего напарника, не самого плохого(мягко говоря) гонщика, надо сказать.
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White Pardus
Макс сказал, что один из самых крутых гонщиков - Ландо) И если дать ему машину как у Макса, он станет чемпионом)
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Himura
Так держать и еще выше!
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Iceman
Ответ Alex Sin
Не переживай, главное радио цело. И Льюис, завтра сможет продолжить рыдать, на всю сильверстоуновскую округу.
Вроде пост про Норриса. Но Хэмильтона обязательно надо притянуть.
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Alex Sin
Ответ Iceman
Вроде пост про Норриса. Но Хэмильтона обязательно надо притянуть.
Вот именно про Норриса, но представителям культа Сэра, обязательно надо притянуть Макса.
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