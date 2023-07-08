Макс Ферстаппен: «Мы не видели смысла в том, чтобы выкладываться на 100%»

Теги Гран-при Великобритании Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации Гран-при Великобритании, где взял поул.

Следом за Максом неожиданно оказались пилоты «Макларена»: Ландо Норрис занял второе место, Оскар Пиастри будет стартовать третьим.

«Довольно безумная квалификация. Вышло слегка беспорядочно, а в некоторых местах было скользко. Мы проехали свои круги, и затем – в третьем сегменте – я удивился, когда увидел их двоих [пилотов «Макларена»] здесь. Для «Макларена» здорово оказаться тут. А мы рады поулу.

В первом и втором сегменте все еще было пару мокрых участков. Мы атаковали почти на пределе, но зная, что у нас довольно быстрый старт, мы не видели смысла в том, чтобы выкладываться на 100%. Вот почему в третьем сегменте мы выжидали. С нетерпением жду завтрашнего дня», – сказал Ферстаппен.

Гран-при Великобритании-2023. Квалификация. Ферстапппен выиграл поул, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

3 комментария

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ffmp
Оно и было видно. Если бы проехал без фейлов последний круг, привез бы Норрису секунду. Удивляет насколько потерялся Перес, что на таком космовозе умудрился не попасть даже во второй сегмент
+11
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varankin.andrew
Он, как Феттель в свое время, дремал видимо. крыло сломал на ровном месте, похоже не до конца проснулся
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Даня Чебыкин
Ответ ffmp
Оно и было видно. Если бы проехал без фейлов последний круг, привез бы Норрису секунду. Удивляет насколько потерялся Перес, что на таком космовозе умудрился не попасть даже во второй сегмент
ощущение что пересу машина просто не подходит совсем. не едет она у него.
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