Макс Ферстаппен: «Мы не видели смысла в том, чтобы выкладываться на 100%»

Пилот « » подвел итоги квалификации Гран-при Великобритании, где взял поул.

Следом за Максом неожиданно оказались пилоты « »: Ландо Норрис занял второе место, Оскар Пиастри будет стартовать третьим.

«Довольно безумная квалификация. Вышло слегка беспорядочно, а в некоторых местах было скользко. Мы проехали свои круги, и затем – в третьем сегменте – я удивился, когда увидел их двоих [пилотов «Макларена»] здесь. Для «Макларена» здорово оказаться тут. А мы рады поулу.

В первом и втором сегменте все еще было пару мокрых участков. Мы атаковали почти на пределе, но зная, что у нас довольно быстрый старт, мы не видели смысла в том, чтобы выкладываться на 100%. Вот почему в третьем сегменте мы выжидали. С нетерпением жду завтрашнего дня», – сказал Ферстаппен.

Гран-при Великобритании-2023. Квалификация. Ферстапппен выиграл поул, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й