Оскар Пиастри: «Мы чуть не вылетели в начале, а в третьем сегменте машина превратилась в ракету. Невероятный результат»
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги квалификации к Гран-при Великобритании, в которой занял третье место.
«Я очень, очень доволен. Что за квалификация – мы чуть не выбыли в первом сегменте, но затем во втором и третьем сегменте машина превратилась в ракету.
Это действительно значительный результат для команды. То, что мы с Ландо оба оказались в топ-3 – это невероятный результат. Теперь нужно постараться сохранить этот результат в завтрашней гонке.
Вчера у нас был не самый удачный день, на самом деле мы были немного быстрее, чем казалось со стороны. Сегодня мы выступили лучше, такие погодные условия зачастую здорово нам подходят. У нас уже было несколько подобных моментов, но вот так выступить в третьем сегменте – это потрясающий результат, сейчас мы оба получили обновленные версии машины, новинки работают, все хорошо», – рассказал Пиастри.
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