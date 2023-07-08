Оскар Пиастри: «Мы чуть не вылетели в начале, а в третьем сегменте машина превратилась в ракету. Невероятный результат»

Пилот « » подвел итоги квалификации к , в которой занял третье место.

«Я очень, очень доволен. Что за квалификация – мы чуть не выбыли в первом сегменте, но затем во втором и третьем сегменте машина превратилась в ракету.

Это действительно значительный результат для команды. То, что мы с Ландо оба оказались в топ-3 – это невероятный результат. Теперь нужно постараться сохранить этот результат в завтрашней гонке.

Вчера у нас был не самый удачный день, на самом деле мы были немного быстрее, чем казалось со стороны. Сегодня мы выступили лучше, такие погодные условия зачастую здорово нам подходят. У нас уже было несколько подобных моментов, но вот так выступить в третьем сегменте – это потрясающий результат, сейчас мы оба получили обновленные версии машины, новинки работают, все хорошо», – рассказал Пиастри.

Ферстаппен вырвал поул в Великобритании у Норриса