Фредерик Вассер: «Пока все хорошо, «Феррари» нормально смотрится на быстрых кругах»

Теги Гран-при Великобритании Феррари Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Фредерик Вассер подвел итоги субботней практики для «Феррари».

Пилот итальянской команды Шарль Леклер показал лучшее время перед тем, как пошел дождь.

«Пока все хорошо. Вчера был непростая ситуация у Шарля, он не мог проехать круги на «сликах» после обеда.

Однако этим утром все прошло довольно здорово, хотя нужно обратить внимание, что Макс [Ферстаппен] не использовал «софт». Но машина выглядит хорошо сбалансированной и на быстрых кругах смотрится нормально», – заявил руководитель Скудерии.

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