Ферстаппен и Норрис – лучшие гонщики Гран-при Австрии по версии сайта «Ф-1», Албон вышел на 4-е место в 2023 году

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Эксперты сайта «Формулы-1» выделили сильнейших пилотов по итогам Гран-при Австрии.

Лучшим признали победителя гонки, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Также в топ-3 попали Ландо Норрис из «Макларена», которого болельщики выбрали гонщиком дня, и представитель «Уильямса» Алекс Албон. В десятку попал и напарник Албона Логан Сарджент.

После каждого этапа пятеро экспертов официального сайта чемпионата оценивают выступления каждого гонщика по десятибалльной шкале. Средняя оценка становится итоговой в рейтинге.

Лучшие пилоты Гран-при Австрии по версии экспертов сайта «Ф-1»
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,8
2. Ландо Норрис («Макларен») – 9,4
3. Алекс Албон («Уильямс») – 8,4
4. Шарль Леклер («Феррари») – 8,2
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 8
6-7. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 7,8
6-7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 7,8
8. Пьер Гасли («Альпин») – 7,4
9. Логан Сарджент («Уильямс») – 7
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 6,8
 

Уверенное выступление в Шпильберге позволило Албону выйти на четвертую строчку в рейтинге сезона. Лидерство сохраняет Ферстаппен, его преследуют Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

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2 комментария

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pan_admiral
Булщит. Лучшие Сайнс и Перес
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Рнпрл Аари
Переса вообще уронили. Хоть и провалил квалу на гонку но в остальном то хорошо выступил
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