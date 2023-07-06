Ферстаппен и Норрис – лучшие гонщики Гран-при Австрии по версии сайта «Ф-1», Албон вышел на 4-е место в 2023 году

Эксперты сайта «Формулы-1» выделили сильнейших пилотов по итогам Гран-при Австрии.

Лучшим признали победителя гонки, пилота «Ред Булл» . Также в топ-3 попали Ландо Норрис из « », которого болельщики выбрали гонщиком дня, и представитель « » Алекс Албон. В десятку попал и напарник Албона Логан Сарджент.

После каждого этапа пятеро экспертов официального сайта чемпионата оценивают выступления каждого гонщика по десятибалльной шкале. Средняя оценка становится итоговой в рейтинге.

Лучшие пилоты Гран-при Австрии по версии экспертов сайта «Ф-1»

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,8

2. Ландо Норрис («Макларен») – 9,4

3. Алекс Албон («Уильямс») – 8,4

4. Шарль Леклер («Феррари») – 8,2

5. Карлос Сайнс («Феррари») – 8

6-7. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 7,8

6-7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 7,8

8. Пьер Гасли («Альпин») – 7,4

9. Логан Сарджент («Уильямс») – 7

10. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 6,8

Уверенное выступление в Шпильберге позволило Албону выйти на четвертую строчку в рейтинге сезона. Лидерство сохраняет Ферстаппен, его преследуют Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

Норрис – лучший гонщик Гран-при Австрии, Ферстаппен и Хюлькенберг – в топ-3 по версии The Race

Что случилось на Гран-при Австрии: конец серии лидирования Ферстаппена, штрафы – всем, схватка «Феррари» и «Ред Булл»