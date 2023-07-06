Ферстаппен и Норрис – лучшие гонщики Гран-при Австрии по версии сайта «Ф-1», Албон вышел на 4-е место в 2023 году
Эксперты сайта «Формулы-1» выделили сильнейших пилотов по итогам Гран-при Австрии.
Лучшим признали победителя гонки, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Также в топ-3 попали Ландо Норрис из «Макларена», которого болельщики выбрали гонщиком дня, и представитель «Уильямса» Алекс Албон. В десятку попал и напарник Албона Логан Сарджент.
После каждого этапа пятеро экспертов официального сайта чемпионата оценивают выступления каждого гонщика по десятибалльной шкале. Средняя оценка становится итоговой в рейтинге.
Уверенное выступление в Шпильберге позволило Албону выйти на четвертую строчку в рейтинге сезона. Лидерство сохраняет Ферстаппен, его преследуют Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
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