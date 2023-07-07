Шарль Леклер: «Возникшая неполадка в работе болида не должна повлиять на дальнейший ход уик-энда»

Теги Гран-при Великобритании Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Великобритании.

Леклер пропустил вторую практику из-за поломки болида, которую не успели устранить к окончанию сессии.

«На машине возникла небольшая проблема. Но так бывает. Думаю, команда смогла определить, в чем была причина неполадки. Мы заменили на машине практически все, что можно было заменить, так что завтра все должно быть нормально. Неполадка возникла в работе электрики, что не должно повлиять на дальнейший ход уик-энда – за исключением нехватки километража во второй практике.

Нам намного не повезло, поскольку как раз во второй практике обычно мы готовимся к гонке. В воскресенье, судя по всему, будет сухо, так что в этом случае мы не будем знать, чего именно нам стоит ожидать.

Однако завтра, учитывая дождь, все должно быть совсем иначе. Так что посмотрим. В первой практике мы узнали пару вещей, потом внесли некоторые изменения в настройки перед второй практикой, но не смогли их протестировать», – рассказал Леклер.

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