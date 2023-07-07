Серхио Перес: «Сегодня будет длинная ночь – попытаемся выяснить, как работать с новыми шинами»

Теги Гран-при Великобритании Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги пятничных практик Гран-при Великобритании. В первой сессии мексиканец стал вторым, во второй – четвертым.

«Думаю, это был очень интересный день: опробовать новый комплект шин, новую конструкцию и в целом изучить их было очень интересно. Так что, думаю, сегодня будет длинная ночь, полная попыток выяснить, как лучше всего работать с шинами.

Машина ощущается хорошо. Мы достигли хорошего прогресса ко второй практике, так что я доволен. Надеюсь, завтра мы сможем сделать еще один шаг и побороться за поул. Это будет идеально», – сказал Перес.

 Гран-при Великобритании-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Сайнс – 2-й, Албон – 3-й

1 комментарий

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Incendier Deafening
Чеко удивится, когда наступит ночь, все уйдут спокойно спать, так как Макс на первом месте и нет повода для беспокойства))
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