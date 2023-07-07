Льюис Хэмилтон об итогах пятничных практик: «Этой машиной тяжело управлять, вне зависимости от настроек»

Теги Гран-при Великобритании Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Великобритании.

«Этой машиной тяжело управлять. Вне зависимости от настроек ей все равно достаточно тяжело управлять

Тренируясь на одном быстром круге разницы между составами шин вообще не ощущалось, а это говорит о том, что здесь что-то не так. Нам чего-то не хватает. В то же время темп на длинной дистанции выглядел не так уж плохо, так что есть и позитивные моменты», – рассказал Хэмилтон.

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3 комментария

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Alex Sin
Льюис, машина плохая, мы знаем. Поезжай, пожалуйста.)
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ALMANAC
Напоминаю, что на протяжении всей карьеры Льюис так и не побывал по-настоящему в плохой машине)
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Mittermeyer
Ответ ALMANAC
Напоминаю, что на протяжении всей карьеры Льюис так и не побывал по-настоящему в плохой машине)
макларен 2009 разве что. Так это только больше чести ему делает, что он не бездарь как Алонсо, который по командам бегал и просрал возможность стать многократным, а гений который получал сразу все хорошее
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