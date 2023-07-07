Льюис Хэмилтон об итогах пятничных практик: «Этой машиной тяжело управлять, вне зависимости от настроек»

Пилот « » подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«Этой машиной тяжело управлять. Вне зависимости от настроек ей все равно достаточно тяжело управлять

Тренируясь на одном быстром круге разницы между составами шин вообще не ощущалось, а это говорит о том, что здесь что-то не так. Нам чего-то не хватает. В то же время темп на длинной дистанции выглядел не так уж плохо, так что есть и позитивные моменты», – рассказал Хэмилтон.

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