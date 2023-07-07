Технический директор «Ф-1» о недовольстве Ферстаппена концептом 2026 года: «Макс ездил не совсем на той машине, которая существует сейчас»

Технический директор «Формулы-1» развеял опасения команд относительно нежизнеспособности текущего концепта болида для сезона-2026.

Макс Ферстаппен, опробовав первые варианты на симуляторе, остался в недоумении от странного поведения болида.

Симондс же отметил, что Ферстаппен в « » работал с моделью, созданной на основе давно устаревших данных.

«Команды тратят значительную часть своих бюджетов на тревожные сигналы. Ровно то же самое происходило у нас и с регламентом на 2022-й год – что это не будет работать, и что мы (команды) уже много раз через это проходили и лучше понимаем, что делаем.

На мой взгляд, изменений в болиде 2026 года будет не больше, чем было изменений в болиде 2022 года относительно предшественника. Я бы даже позволил себе заявить, что скачок в эффективности аэродинамики будет не таким сильным, как в прошлый раз. Да, в аэродинамической конфигурации болида появится больше активных компонентов, но на самом деле в активной аэродинамике нет никакой магии. Так что я вполне в нас уверен.

Что касается тревожных звонков, поступавших от команд и мнения , который поработал на симуляторе: он ездил совсем не на той машине, которая есть сейчас. Я это точно знаю, поскольку мы на много месяцев опережаем команды в развитии концепта.

Нам было нужно выпустить свод правил для двигателей и ввести туда хотя бы какие-то цифры по работе с распределением энергии. Но это был совсем незрелый вариант, сейчас те данные давно устарели. Мы знали, что те варианты не будут работать и что нам нужно развивать. И сейчас мы за девять месяцев дошли до полной трансформации.

И сейчас по своим профильным характеристикам болид 2026 года на симуляторе кардинально отличается от болида 2023 года. Так что все эти разговоры о достижении предельной скорости к середине прямой – ничего этого на самом деле нет. Нужно понимать, что эти машины больше не достигают предельной скорости именно к концу прямой, так что все эти разговоры про необходимость переключения на пониженную передачу не актуальны», – рассказал Симондс.

Макс Ферстаппен о регламенте на 2026-й год: «Проблема в том, что это будет соревнование двигателей. Первые данные с симулятора выглядят ужасно»