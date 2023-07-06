Фредерик Вассер о заявке «Андретти-Кадиллак»: «Если вы хотите добиться успеха, американский гонщик важнее американской команды»

Руководитель « » высказался о заявке команды «Андретти-Кадиллак» на выступление в «Ф-1» в качестве 11-го участника.

По словам Вассера, заявка должна рассматриваться с точки зрения ценности команды для гоночной серии, а не национальной принадлежности коллектива

«Моя позиция такова: есть 10 команд, которые приложили огромные усилия даже в трудные времена, когда некоторым из них было невероятно трудно оставаться на плаву, и они смогли выжить. И теперь, чтобы принять еще одну команду, для этого должны быть очень веские причины.

Тот факт, что вы являетесь американской командой, к веским причинам не относится. Поскольку на мой взгляд, например, у нас уже есть американская команда – «Хаас». И второй момент – если вы хотите оказаться на вершине, то в первую очередь это произойдет благодаря гонщикам.

Посмотрите, что произошло в Нидерландах. Сейчас это самый большой успех (для «Формулы-1») в мире. Но у Нидерландов нет своей команды, у них есть Макс Ферстаппен.

Если говорить о ситуации «Ф-1» в США, то мне кажется, что мы там уже достаточно успешны. Если же вы хотите добиться большего успеха в США, то наличие американского гонщика, на мой взгляд, важнее наличия команды.

В разговоре о приходе крупного автопроизводителя я должен повториться – коллективно мы приложили огромные усилия. И если кто-то хочет прямо сейчас присоединится к нам – это должно быть выгодно всем командам в паддоке. Это значит, что новая команда должна привнести в «Ф-1» что-то значительное. И мне не кажется, что национальная принадлежность команды является ценным активом», – рассказал Вассер.

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