Гравийные ловушки установят в спорных поворотах «Ред Булл Ринг» после массы штрафов на Гран-при Австрии (AMuS)

Теги ФИА трассы Формула-1 Гран-при Австрии регламент Ред Булл Ринг Авто

Организаторы Гран-при Австрии отреагируют на бесчисленное количество нарушений на прошедшем этапе.

Итоги гонки поменялись через несколько часов после финиша из-за того, что стюарды не успели проанализировать все потенциальные выезды за пределы трассы во время гонки – их накопилось более 1200.

ФИА рекомендовала установить гравий на выезде из девятого и десятого поворотов «Ред Булл Ринг». По информации Auto Motor und Sport, к данному предложению прислушались – ловушки появятся в следующем сезоне.

Беспокойство вызывал тот факт, что в Шпильберге проходят этапы MotoGP, а для мотогонщиков гравий не всегда является предпочтительным решением с точки зрения безопасности. С MotoGP проконсультировались – выяснилось, что ловушки в указанных поворотах не являются проблемой.

ФИА рекомендовала установить гравийные ловушки в поворотах, где нарушали пределы трассы на Гран-при Австрии

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3 комментария

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Caerly
ФИА обратилась к MotoGP, и те сказали, что гравий им никак не помешает
Так какого рожна они пытались отмазываться в предыдущие годы?)
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kotopandych
Ждем теперь 10 красных флагов за гонку чтобы убрать вылетевший на трассу гравий)))
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potrikota
Я вот не пойму, неужели засыпать гравий это такие большие расходы? Этап MotoGP - убрали ловушки, подходит этап ф1 - снова насыпали.
+2
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