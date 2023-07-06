Гравийные ловушки установят в спорных поворотах «Ред Булл Ринг» после массы штрафов на Гран-при Австрии (AMuS)

Организаторы Гран-при Австрии отреагируют на бесчисленное количество нарушений на прошедшем этапе.

Итоги гонки поменялись через несколько часов после финиша из-за того, что стюарды не успели проанализировать все потенциальные выезды за пределы трассы во время гонки – их накопилось более 1200.

ФИА рекомендовала установить гравий на выезде из девятого и десятого поворотов « ». По информации Auto Motor und Sport, к данному предложению прислушались – ловушки появятся в следующем сезоне.

Беспокойство вызывал тот факт, что в Шпильберге проходят этапы MotoGP, а для мотогонщиков гравий не всегда является предпочтительным решением с точки зрения безопасности. С MotoGP проконсультировались – выяснилось, что ловушки в указанных поворотах не являются проблемой.

ФИА рекомендовала установить гравийные ловушки в поворотах, где нарушали пределы трассы на Гран-при Австрии

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