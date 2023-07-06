Нико Хюлькенберг: «Хэмилтон легко жалуется, он избалован успехом»

Нико Хюлькенберг прокомментировал недовольство Льюиса Хэмилтона машиной «Мерседеса».

Во время босс семикратного чемпиона «Формулы-1» Тото Вольфф обратился к своему пилоту.

«Льюис, мы знаем, что болид плохой. Пожалуйста, пилотируй его», – произнес исполнительный директор и совладелец «Мерседеса».

По мнению пилота «Хааса», Хэмилтону тяжело перестроиться после сезонов доминирования.

«Стоит сказать, Льюис немного избалован успехом. Сегодня он тот человек, который легко жалуется», – поделился мнением в эфире Servus TV.

Нико также рассказал о собственном настрое на фоне возвращения в «Ф-1»:

«Я был слегка измотан после 2019 года. После этого я наполовину находился в паддоке – тем не менее, было здорово взять перерыв.

Теперь я в хорошем настроении, получаю удовольствие. Если в этом плане все в порядке, выступать легко. Я в мире с самим собой. Пилотировать просто – это как управлять велосипедом, ты не можешь разучиться. Но мне хочется, что было весело, надо сохранить этот настрой, эту легкость».

Высказался немец и об общении с руководителем « » :

«Гюнтер, которого вы видите по ТВ и на Netflix, в жизни точно такой же. Он прямой и честный. Мы здорово взаимодействуем.

Еще хорошо, что впервые я могу общаться на родном языке. Мне весело, и, думаю, ему со мной тоже. У нас все еще медовый месяц».

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