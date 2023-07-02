Льюис Хэмилтон: «Не ожидал скорости «Макларена» и такого медленного «Мерседеса»
Льюис Хэмилтон разочарован низким темпом «Мерседеса» на Гран-при Австрии.
Хэмилтон стал лишь седьмым, его напарник Джордж Расселл – восьмым, в то время как еще один британец из «Макларена» Ландо Норрис доехал до пятого места.
«Ландо сегодня выступил здорово. «Макларен» был супербыстрым. Я не ожидал такой скорости, но в то же время мы не ожидали и того, что окажемся столь медленными.
Трасса показала, что нужно поработать над некоторыми аспектами. Не лучший день.
Нет, меня не удивили ощущения от болида», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1».
Ферстаппен выиграл пятую гонку подряд, почти половина пелотона «Ф-1» получила штрафы
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
всегда поражала такая зацикленность на каких то личностях (не важно, со знаком плюс или минус). Столько в автоспорте интересных деталей технических, сегодня была отличная борьба Переса и Сайнса, отличный пилотаж Ландо, интересные (и лично для меня спорные) стратегии РБ и фур под вск, Ланс строл и загадочная история потери очков, но кому это интересно? Давайте лучше оценивать нытье Люси Хэмилтона!