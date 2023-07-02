Льюис Хэмилтон: «Не ожидал скорости «Макларена» и такого медленного «Мерседеса»

Льюис Хэмилтон разочарован низким темпом «Мерседеса» на Гран-при Австрии.

стал лишь седьмым, его напарник – восьмым, в то время как еще один британец из « » доехал до пятого места.

«Ландо сегодня выступил здорово. «Макларен» был супербыстрым. Я не ожидал такой скорости, но в то же время мы не ожидали и того, что окажемся столь медленными.

Трасса показала, что нужно поработать над некоторыми аспектами. Не лучший день.

Нет, меня не удивили ощущения от болида», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1».

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