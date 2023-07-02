Льюис Хэмилтон: «Не ожидал скорости «Макларена» и такого медленного «Мерседеса»

Теги Макларен Льюис Хэмилтон Формула-1 Гран-при Австрии Мерседес Джордж Расселл Ландо Норрис Авто

Льюис Хэмилтон разочарован низким темпом «Мерседеса» на Гран-при Австрии.

Хэмилтон стал лишь седьмым, его напарник Джордж Расселл – восьмым, в то время как еще один британец из «Макларена» Ландо Норрис доехал до пятого места.

«Ландо сегодня выступил здорово. «Макларен» был супербыстрым. Я не ожидал такой скорости, но в то же время мы не ожидали и того, что окажемся столь медленными.

Трасса показала, что нужно поработать над некоторыми аспектами. Не лучший день.

Нет, меня не удивили ощущения от болида», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1».

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13 комментариев

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Alex Sin
Льюис сегодня просто красавец. По шкале плача где максимум это 10 Льюисов, Хэм наревел сегодня на все 10, успокаивали всем гаражом. Пора увеличивать шкалу до 15 Льюисов.
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Дмитрий Литвинов
Ответ Alex Sin
Льюис сегодня просто красавец. По шкале плача где максимум это 10 Льюисов, Хэм наревел сегодня на все 10, успокаивали всем гаражом. Пора увеличивать шкалу до 15 Льюисов.
Если бы выбирали не только гонщика, но и цитату дня, они бы с Тото победили.)))
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alex8895
Тото Вольфф: Не ожидал сегодня от Хэмилтона столько нытья.
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Mortimer1
Нытик дня: Льюис Хэмильтон
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Глеб Буланов
Черный Барон больше говорил сегодня, чем ехал .
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mrMassi
Одни и те же люди в комментах поносят Люсю, ну сегодня у них праздник, сегодня не будем им мешать)

всегда поражала такая зацикленность на каких то личностях (не важно, со знаком плюс или минус). Столько в автоспорте интересных деталей технических, сегодня была отличная борьба Переса и Сайнса, отличный пилотаж Ландо, интересные (и лично для меня спорные) стратегии РБ и фур под вск, Ланс строл и загадочная история потери очков, но кому это интересно? Давайте лучше оценивать нытье Люси Хэмилтона!
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Рнпрл Аари
Ответ mrMassi
Одни и те же люди в комментах поносят Люсю, ну сегодня у них праздник, сегодня не будем им мешать) всегда поражала такая зацикленность на каких то личностях (не важно, со знаком плюс или минус). Столько в автоспорте интересных деталей технических, сегодня была отличная борьба Переса и Сайнса, отличный пилотаж Ландо, интересные (и лично для меня спорные) стратегии РБ и фур под вск, Ланс строл и загадочная история потери очков, но кому это интересно? Давайте лучше оценивать нытье Люси Хэмилтона!
Для этого есть отдельные ветки где тоже обсуждается. Лично я крайне редко гоню на Хэма только в подобных моментах когда ну реально заслуженно
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Рнпрл Аари
"Он выехал он постоянно выезжает". Просто жалкое зрелище. И не факт что не соврал. Никто так не ныл. Даже Норрис перед которым Хэм регулярно выезжал за что и получил штраф пару раз только об этом сказал.
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irs118return
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Ответ Дмитрий Литвинов
Если бы выбирали не только гонщика, но и цитату дня, они бы с Тото победили.)))
можно ещё на номинацию гонщик дна, 2 места отдал, пока напарник 3 отыграл
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grag68
Ответ Рнпрл Аари
"Он выехал он постоянно выезжает". Просто жалкое зрелище. И не факт что не соврал. Никто так не ныл. Даже Норрис перед которым Хэм регулярно выезжал за что и получил штраф пару раз только об этом сказал.
Да, и хэму дали штраф. Но когда норрис был впереди и точно также нарушал границы, судьи никак не реагировали. Тут любого бы взбесило, и тебя и меня и льюиса
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Рнпрл Аари
Ответ grag68
Да, и хэму дали штраф. Но когда норрис был впереди и точно также нарушал границы, судьи никак не реагировали. Тут любого бы взбесило, и тебя и меня и льюиса
Видимо не хватило количества выездов для штрафа вот и не дали. А так то что взбесило это понятно, но сегодня 8 гонщиков получили штрафы о жаловался Хэм как все остальные 7 вместе взятые
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Глеб Буланов
Ответ Вячеслав Сауров
Ты в слове баран опечатался или пожалел капризную диву?) Диалог с Тотошкой огнище же)) Льюис любит сдаваться, когда машинка не едет)
В слове, не ошибся !!!
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