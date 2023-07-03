Норрис – лучший гонщик Гран-при Австрии, Ферстаппен и Хюлькенберг – в топ-3 по версии The Race
Издание The Race определило лучших пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Австрии.
Ландо Норрис из «Макларена», добравшийся до четвертой позиции и завоевавший звание гонщика дня, занял первое место в рейтинге. Компанию британцу в топ-3 составили победитель гонки Макс Ферстаппен («Ред Булл») и сошедший Нико Хюлькенберг («Хаас»).
Герой Гран-при Канады Алекс Албон из «Уильямса» остался без очков, но расположился на четвертой строчке в рейтинге, в то время как призеры гонки в Шпильберге Шарль Леклер («Феррари») и Серхио Перес («Ред Булл») заняли седьмую и девятую позиции, соответственно. Хуже всех себя проявили пилоты «Альфа Таури»: Ник де Врис и Юки Цунода оказались на дне списка.
Эксперт издания Эдд Стро оценивает выступления спортсменов на протяжении всего уик-энда.
Рейтинг гонщиков «Ф-1» на Гран-при Австрии (The Race)
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