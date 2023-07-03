Норрис – лучший гонщик Гран-при Австрии, Ферстаппен и Хюлькенберг – в топ-3 по версии The Race

Издание The Race определило лучших пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Австрии.

Ландо Норрис из « », добравшийся до четвертой позиции и завоевавший звание гонщика дня, занял первое место в рейтинге. Компанию британцу в топ-3 составили победитель гонки («Ред Булл») и сошедший Нико Хюлькенберг («Хаас»).

Герой Гран-при Канады Алекс Албон из « » остался без очков, но расположился на четвертой строчке в рейтинге, в то время как призеры гонки в Шпильберге Шарль Леклер («Феррари») и Серхио Перес («Ред Булл») заняли седьмую и девятую позиции, соответственно. Хуже всех себя проявили пилоты «Альфа Таури»: Ник де Врис и Юки Цунода оказались на дне списка.

Эксперт издания Эдд Стро оценивает выступления спортсменов на протяжении всего уик-энда.

Рейтинг гонщиков «Ф-1» на Гран-при Австрии (The Race)

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

4. Алекс Албон («Уильямс»)

5. Карлос Сайнс («Феррари»)

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

7. Шарль Леклер («Феррари»)

8. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

9. Серхио Перес («Ред Булл»)

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

11. Пьер Гасли («Альпин»)

12. Джордж Расселл («Мерседес»)

13. Эстебан Окон («Альпин»)

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

15. Оскар Пиастри («Макларен»)

16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

17. Логан Сарджент («Уильямс»)

18. Кевин Магнуссен («Хаас»)

19. Ник де Врис («Альфа Таури»)

20. Юки Цунода («Альфа Таури»)

Норрис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Австрии

Что случилось на Гран-при Австрии: конец серии лидирования Ферстаппена, штрафы – всем, схватка «Феррари» и «Ред Булл»