«Ты не видишь, что происходит в 5 метрах от тебя». Ландо Норрис призвал заняться проблемой плохой видимости в болидах в дождевых условиях

Пилот « » призвал «Формулу-1» и ФИА уделить особое внимание решению проблемы с плохой видимостью в болидах в дождевых условиях.

Вопрос плохой видимости в дождевых условиях вновь остро встал после гибели гонщика Регионального европейского чемпионата « » Дилано ван’т Хоффа.

Нидерландец погиб из-за травм, полученных в аварии в дождевом заезде на этапе в Спа. В машину «МП Моторспорт» сбоку врезались болиды соперников. Похожая авария на том же треке привела к гибели гонщика «Формулы-2» Антуана Юбера в 2019 году:

«Среди многих вещей, которые делаются для повышения безопасности, я думаю, что одной из следующих самых важных тем для обсуждений должен стать вопрос изменений именно в данной области.

Не находясь в кокпите болида ты не можешь осознать, насколько на самом деле все плохо. Потому что ты не видишь, что происходит буквально в 5 метрах от тебя. Ты вообще ничего не видишь.

Поэтому если впереди тебя вдруг остановится машина, у тебя просто не будет возможности среагировать. И это может случиться в Спа, может случиться в Австрии. Если на «Ред Булл Ринге» кто-то проедет насквозь и окажется на трассе, у тебя просто не будет возможности увидеть эту машину, пока не станет слишком поздно».

и «Формула-1» работают над созданием своеобразных «брызговиков», которые будут использовать только в дождевых условиях. Опробовать новинку собираются на тестах на «Сильверстоуне» уже после Гран-при Великобритании:

«Хорошо, что тесты будут проходить именно на «Сильверстоуне». Поскольку при прохождении второго поворота там тебе проще половину времени держать глаза закрытыми. Лучше и правда зажмуриться, поскольку порой тебе просто приходится уповать на лучшее».

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