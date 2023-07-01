Тото Вольфф о переходе Расселла на слики: «Нам было нечего терять, так что это было блестящее решение»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф подвел итоги спринта Гран-при Австрии.
В частности, Вольфф отметил удачное решение команды первыми перейти на слики – благодаря этому Джордж Расселл смог финишировать на восьмом месте после старта с 15-го.
«Это был идеальный момент для вызова на пит-стоп. Мне показалось, что круг прошел слишком легко, но нам было нечего терять, так что это было блестящее решение», – сказал Вольфф.
Также Тото прокомментировал 10-е место Льюиса Хэмилтона:
«У него была проблема с прогревом резины, и он опоздал с пит-стопом на круг. Это будет нам уроком. Темп у машины был».
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