Тото Вольфф о переходе Расселла на слики: «Нам было нечего терять, так что это было блестящее решение»

Руководитель « » подвел итоги спринта Гран-при Австрии.

В частности, Вольфф отметил удачное решение команды первыми перейти на слики – благодаря этому смог финишировать на восьмом месте после старта с 15-го.

«Это был идеальный момент для вызова на пит-стоп. Мне показалось, что круг прошел слишком легко, но нам было нечего терять, так что это было блестящее решение», – сказал Вольфф.

Также Тото прокомментировал 10-е место :

«У него была проблема с прогревом резины, и он опоздал с пит-стопом на круг. Это будет нам уроком. Темп у машины был».

Гран-при Австрии-2023. Ферстаппен выиграл спринт, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й