Серхио Перес о борьбе с Ферстаппеном в первых поворотах: «Думаю, Макс был зол. Но я не видел его там»

Теги Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал о борьбе с напарником Максом Ферстаппеном в дождевом спринте Гран-при Австрии, где стал вторым.

«Хороший старт получился. Немного поборолись с Максом – закончилось это тем, что я уступил позицию Нико [Хюлькенбергу]. Он [Нико] был очень силен на первых кругах, и было сложно его пройти.

Думаю, Макс был зол из-за моего смещения во втором повороте. Но я не видел его там. У меня плохо получился первый поворот, так что я пытался обороняться.

Как только я понял, что он там, я тут же «открыл калитку» и вернул место во втором повороте. Но все в порядке, мы это обсудили. Хотя мы были на первом и втором месте, с видимостью все было очень плохо», – рассказал Перес.

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5 комментариев

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Alex Sin
Ответ arspurs9
На самом деле разница действительно есть. Перес просто ехал широко, но ровно по одной траектории. Максик же поехал по одной траектории и в середине поворота просто двинул в сторону Чеко. Вот и всё отличие)
Затормозил он поздно и машину снесло, мокро как ни как.
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Onix21
Ответ arspurs9
На самом деле разница действительно есть. Перес просто ехал широко, но ровно по одной траектории. Максик же поехал по одной траектории и в середине поворота просто двинул в сторону Чеко. Вот и всё отличие)
Его тупо занесло)
+3
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+3
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Alex Sin
Очень хорошо поборолись, прям как в старые добрые времена. Жёстко с выдавливанием, но главное без краша.
+2
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Kudim41
Ответ arspurs9
На самом деле разница действительно есть. Перес просто ехал широко, но ровно по одной траектории. Максик же поехал по одной траектории и в середине поворота просто двинул в сторону Чеко. Вот и всё отличие)
Ну да все отличие. Только один чуть на скорости не размотался на траве, а другому в медленном повороте пришлось отрулить, так как Тапка просто снесло…
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