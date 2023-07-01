Серхио Перес о борьбе с Ферстаппеном в первых поворотах: «Думаю, Макс был зол. Но я не видел его там»

Пилот «Ред Булл» рассказал о борьбе с напарником в дождевом спринте , где стал вторым.

«Хороший старт получился. Немного поборолись с Максом – закончилось это тем, что я уступил позицию Нико [Хюлькенбергу]. Он [Нико] был очень силен на первых кругах, и было сложно его пройти.

Думаю, Макс был зол из-за моего смещения во втором повороте. Но я не видел его там. У меня плохо получился первый поворот, так что я пытался обороняться.

Как только я понял, что он там, я тут же «открыл калитку» и вернул место во втором повороте. Но все в порядке, мы это обсудили. Хотя мы были на первом и втором месте, с видимостью все было очень плохо», – рассказал Перес.

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