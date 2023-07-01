Льюис Хэмилтон о 18-м месте: «Спринт все равно не имеет значения – я просто постараюсь повеселиться, стартуя позади»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Австрии, в котором не сумел выйти из первого сегмента.
«Мы ошиблись с таймингом. С другой стороны, спринт все равно не имеет значения – я просто постараюсь повеселиться, стартуя позади.
Ничего не поделаешь. Но я ничего не чувствую по поводу этого результата. Конечно, хотелось бы оказаться выше, но сегодня не получилось.
Мне даже нечего сказать. Я легко мог бы оказаться намного выше, но теперь повеселюсь сзади», – рассказал Хэмилтон.
Что у Льюиса Хэмилтона на заставке? Кадр с празднованием «его величайшей победы за карьеру в «Ф-1»
6 комментариев