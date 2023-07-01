Льюис Хэмилтон о 18-м месте: «Спринт все равно не имеет значения – я просто постараюсь повеселиться, стартуя позади»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Гран-при Австрии Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Австрии, в котором не сумел выйти из первого сегмента.

«Мы ошиблись с таймингом. С другой стороны, спринт все равно не имеет значения – я просто постараюсь повеселиться, стартуя позади.

Ничего не поделаешь. Но я ничего не чувствую по поводу этого результата. Конечно, хотелось бы оказаться выше, но сегодня не получилось.

Мне даже нечего сказать. Я легко мог бы оказаться намного выше, но теперь повеселюсь сзади», – рассказал Хэмилтон.

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