Йос Ферстаппен: «Феррари» интересовалась Максом после сезона-2015»

Йос Ферстаппен рассказал, что «Феррари» стремилась заполучить его сына Макса.

По словам бывшего пилота «Формулы-1», Скудерия интересовалась после сезона-2015, который тот провел в «Торо Россо». В 2016-м Ферстаппен-младший перешел в «Ред Булл».

Также Йос поделился воспоминаниями о переговорах с исполнительным директором « » Тото Вольффом.

– Вы помните первую попытку подписать Макса?

– Мы приехали к нему домой, в Вену, провели серьезные переговоры. Но я не думаю, что Тото очень внимательно следил за ним в картинге и по-настоящему понимал, насколько Макс особенный. В противном случае он подписал бы контракт с закрытыми глазами, хотя у «Мерседеса» не было молодежной программы.

– Что думал ?

– Мы встретились с ним в 2014 году в , пришли в моторхоум «Ред Булл». Гельмут сказал: «У меня только 20 минут». Макс, которому было 17 лет, ответил: «Этого более чем достаточно». И Гельмут не терял времени: «В следующем году я хочу посадить Макса в «Торо Россо» в «Ф-1». Сделка была заключена.

– Вы общались с «Феррари»?

– С нынешним руководством – нет. Команда интересовалась нами после первого года в «Ф-1».

Теперь у Макса есть все в «Ред Булл», конкурентоспособная машина и команда, так что в переменах нет смысла. Тем не менее, он способен изменить ситуацию в другой команде в будущем, если его будут окружать подходящие люди.

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