Герхард Бергер: «Ферстаппен – первый гонщик за 30 лет на одном уровне с Сенной»

Теги Айртон Сенна Михаэль Шумахер Герхард Бергер Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Макс Ферстаппен Авто

Герхард Бергер считает, что Макс Ферстаппен достиг уровня Айртона Сенны.

Бергер и Сенна выступали за «Макларен» в 1990-1992 годах. Герхард признался, что до восхождения пилота «Ред Булл» не встречал гонщика, которого можно было бы сравнить с Айртоном.

– Как вы объясните доминирование «Ред Булл»?

– Секрет «Ред Булл» в упорной работе, внимании к деталям. Итогом стала невероятная история успеха. Но доминирование в «Ф-1» в какой-то момент подойдет к концу. Хотя прямо сейчас никто не может приблизиться к Максу Ферстаппену.

– Он уже догнал по победам вашего бывшего напарника по «Макларену» Айртона Сенну. Знаю, такие вопросы раздражают, но начинаете ли вы воспринимать Макса как равного Сенне?

– На самом деле он первый за 30 лет, кого можно поставить на высшую ступень вместе с Сенной. У них схожие качества, хотя Сенна обладал особым обаянием – подобного я не видел ни в ком. В спортивном плане [Ферстаппена] можно поставить на один уровень с Сенной.

– И конца серии побед не видно…

– Я недавно видел статистику, где оба гонщика весьма близки. Но сейчас у Макса машина даже лучше.

– Считаете ли вы, что он может догнать Льюиса Хэмилтона, у которого 103 победы?

– Такие вычисления редко срабатывают. Правила меняются, кто-то может получить травму. Тем не менее, у Макса есть все необходимое для этого.

– Стоит ли нам опасаться за «Ф-1» ввиду доминирования «Ред Булл»?

– Мы уже пережили историю успеха [Михаэля] Шумахера, а затем и Хэмилтона. Энтузиазм в Шпильберге по поводу Ферстаппена демонстрирует, что «Формула-1» обладает внутренней силой и выдержит что угодно.

«Ред Булл» выиграл 100-ю гонку «Ф-1», а Ферстаппен догнал Айртона Сенну. История!

Кристиан Хорнер: «О Ферстаппене можно говорить в одном предложении с великими после того, как он сравнялся с Сенной по победам»

7 комментариев

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Гуго Капет
У нас как новый многократный чемпион, так начинают постоянно рассуждать о новом Сенне! О новом самом великом гонщике.
Помню об этом говорили, когда начал побеждать Алонсо, потом говорили так про Феттеля, затем про Хэмильтона, и вот теперь про Ферстаппена.
Более того, если следующий самовоз построит, например, Феррари, то такое начнут говорить про Леклера. Тем более, он на поулы горазд, как и Сенна.
Одним словом ничего нового.
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Luca di Montezemolo
Отстанут когда нибудь от Сенны, нет и не будет нового сенны . И Шумахера нового не будет, да и вообще какой из читерстапена сенна, 0 поулов до 2019, 3 до 2021, теперь то наштампует на звездолёте ньюи когда в напарниках днарь чика, король сливов и отбойников.
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& Co1366
Шутник & балагур Бергер - с Аиртоном Сенной вряд-ли есть сравнение.
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Елена П.
У нас каждый день новый Сенна и возможности Алонсо. Это просто уже надоело. В свое время Сенну критиковали за несносный характер, поступки, а теперь он икона. Все гонщики в единственном экземпляре и вклад каждого уникален, не нужно сравнений
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Citadellia
Ответ mkryuchckov10@gmail.com
Про Шарля, такое точно не скажут, у него безумная природная скорость, но он не может поставить себя в коллективе и не стрессоустойчив
Вообще странно такое говорить про человека, который выдавил из команды Феттеля. С тем что вытворяли Феррари в прошлом году руки опустится у кого угодно.
+1
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