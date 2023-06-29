Герхард Бергер: «Ферстаппен – первый гонщик за 30 лет на одном уровне с Сенной»

Герхард Бергер считает, что Макс Ферстаппен достиг уровня Айртона Сенны.

и Сенна выступали за « » в 1990-1992 годах. Герхард признался, что до восхождения пилота «Ред Булл» не встречал гонщика, которого можно было бы сравнить с Айртоном.

– Как вы объясните доминирование «Ред Булл»?

– Секрет «Ред Булл» в упорной работе, внимании к деталям. Итогом стала невероятная история успеха. Но доминирование в «Ф-1» в какой-то момент подойдет к концу. Хотя прямо сейчас никто не может приблизиться к .

– Он уже догнал по победам вашего бывшего напарника по «Макларену» Айртона Сенну. Знаю, такие вопросы раздражают, но начинаете ли вы воспринимать Макса как равного Сенне?

– На самом деле он первый за 30 лет, кого можно поставить на высшую ступень вместе с Сенной. У них схожие качества, хотя Сенна обладал особым обаянием – подобного я не видел ни в ком. В спортивном плане [Ферстаппена] можно поставить на один уровень с Сенной.

– И конца серии побед не видно…

– Я недавно видел статистику, где оба гонщика весьма близки. Но сейчас у Макса машина даже лучше.

– Считаете ли вы, что он может догнать , у которого 103 победы?

– Такие вычисления редко срабатывают. Правила меняются, кто-то может получить травму. Тем не менее, у Макса есть все необходимое для этого.

– Стоит ли нам опасаться за «Ф-1» ввиду доминирования «Ред Булл»?

– Мы уже пережили историю успеха [ ] Шумахера, а затем и Хэмилтона. Энтузиазм в Шпильберге по поводу Ферстаппена демонстрирует, что «Формула-1» обладает внутренней силой и выдержит что угодно.

«Ред Булл» выиграл 100-ю гонку «Ф-1», а Ферстаппен догнал Айртона Сенну. История!

Кристиан Хорнер: «О Ферстаппене можно говорить в одном предложении с великими после того, как он сравнялся с Сенной по победам»