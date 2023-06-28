Тото Вольфф: «На Гран-при Австрии постараемся развить положительную динамику двух последних гонок»

Теги Формула-1 Гран-при Австрии Мерседес Тото Вольфф Авто

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Австрии.

«В последней гонке в Канаде было много положительных моментов. И хотя нам не удалось довезти до финиша обе наши машины, попадание на подиум – это хороший результат, а также мы увидели обнадеживающие признаки в работе обновленного болида.

Мы будем стремиться сохранить и развить положительную динамику двух последних гонок и постараемся продолжить работу над улучшением болида. На трассе в Австрии наш болид должен показать себя лучше, чем в Канаде, но мы не собираемся воспринимать это как данность.

На «Ред Булл Ринге» короткий круг и на бумаге он выглядит довольно простым: несколько длинных прямых, разбитых между собой медленными, среднескоростными и быстрыми поворотами. Но вот собрать хороший круг там непросто – это и есть главное испытание», – рассказал Вольфф.

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