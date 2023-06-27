«Ф-1» сократит на 90 процентов выбросы паддока на Гран-при Австрии благодаря использованию биотоплива и солнечных панелей

Теги трассы Формула-1 Гран-при Австрии Ред Булл Ринг Экология Авто

«Формула-1» объявила о том, что паддок на Гран-при Австрии будет функционировать в экспериментальном формате.

Серия на 90 процентов снизит выбросы углекислого газа в сравнении с прошлогодним этапом в Шпильберге благодаря использованию новой системы генерации энергии. Система будет работать в том числе на биотопливе и солнечных панелях и питать паддок, зону пит-лейн и зону вещания.

К 2030 году «Ф-1» планирует достичь CO2-нейтральности. На европейском отрезке сезона-2023 чемпионат использует грузовики на биотопливе. Предполагается, что биотопливо будут применять на девяти Гран-при в нынешнем году для питания технических центров, зоны вещания и других технических генераторов.

«Ф-1» использует грузовики на биотопливе на европейской стадии сезона-2023. Серия заявила о снижении выбросов на 60 процентов

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