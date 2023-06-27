Эдди Джордан: «Оценка «Альпин» в $900 млн абсурдна»

Эдди Джордан считает «абсурдным», что «Альпин» стоит 900 миллионов долларов.

Накануне 24 процента команды приобрел актер Райан Рейнольдс и другие инвесторы. В сообщении «Альпин» упоминается, что команду оценили примерно в 900 миллионов долларов (более 700 миллионов фунтов).

«Во-первых, я не верю. Я бы не говорил о «фейк-ньюс», но это абсолютно невозможно с бухгалтерской точки зрения, финансовая модель просто не сходится. Это первое.

Это очень здорово и очень привлекательно, но за цифрами должно что-то стоять. Я отметил, что не было никакой реакции «Альпин» или «Рено», которая является главным акционером – это странно.

Оценивать что-либо на таком уровне в 700 миллионов фунтов – абсурдно и нелепо. Сколько в таком случае стоят, к примеру, « », « » или « »? На мой взгляд, это цена таких команд, но, увы, «Альпин» даже не приблизилась к подобному», – заявил бывший владелец команды «Формулы-1» в интервью GB News.

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