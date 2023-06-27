Эдди Джордан: «Оценка «Альпин» в $900 млн абсурдна»

Теги Феррари Ред Булл бизнес Эдди Джордан Формула-1 Мерседес деньги Альпин Авто

Эдди Джордан считает «абсурдным», что «Альпин» стоит 900 миллионов долларов.

Накануне 24 процента команды приобрел актер Райан Рейнольдс и другие инвесторы. В сообщении «Альпин» упоминается, что команду оценили примерно в 900 миллионов долларов (более 700 миллионов фунтов).

«Во-первых, я не верю. Я бы не говорил о «фейк-ньюс», но это абсолютно невозможно с бухгалтерской точки зрения, финансовая модель просто не сходится. Это первое.

Это очень здорово и очень привлекательно, но за цифрами должно что-то стоять. Я отметил, что не было никакой реакции «Альпин» или «Рено», которая является главным акционером – это странно.

Оценивать что-либо на таком уровне в 700 миллионов фунтов – абсурдно и нелепо. Сколько в таком случае стоят, к примеру, «Феррари», «Мерседес» или «Ред Булл»? На мой взгляд, это цена таких команд, но, увы, «Альпин» даже не приблизилась к подобному», – заявил бывший владелец команды «Формулы-1» в интервью GB News.

Райан Рейнольдс и другие инвесторы купили 24 процента команды «Формулы-1» «Альпин» за €200 млн

3 команды «Ф-1» отказались продавать доли при оценке в $1 млрд (AMuS)

1 комментарий

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whoisme
Эммм, Эддм старый дурашка уже. У топов по прежнему расходы годовые около 0,3 ярда в год со всеми академиями, вливаниями в новые трубы и ПО и тд. Они не вкладывали бы столько в год, если бы думали, что они стоят всего 700. Условные РБР, Мерс, Алые с их историей/музеями которые стоят более 100млн, если распродавать болиды/кубки/костюмы и тд. Короче, Эдди надо выйти и посмотреть на цены на улице у бабок и понять что на дворе на 90е
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