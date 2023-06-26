3 команды «Ф-1» отказались продавать доли при оценке в $1 млрд (AMuS)

Как минимум три коллектива «Формулы-1» оценивают в миллиард долларов.

По информации Auto Motor und Sport, три команды отказались от сделок с потенциальными покупателями или инвесторами в 2022 году. Во всех случаях предложения по частичной или полной покупке основывались на стоимости команд в один миллиард долларов или более.

Сегодня стало известно о том, что «Альпин» продала 24 процента акций за 200 миллионов евро. Таким образом, команду оценили в 833 миллиона евро (910 миллионов долларов).

Райан Рейнольдс и другие инвесторы купили 24 процента команды «Формулы-1» «Альпин» за €200 млн

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