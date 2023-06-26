Цунода выступит в шоу на «Нордшляйфе» с Феттелем и Риккардо. Ферстаппену не разрешили участвовать

Теги Хонда Ред Булл Альфа Таури Себастьян Феттель Формула-1 Нюрбургринг Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Юки Цунода Авто

Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода примет участие в гоночном шоу на трассе «Нюрбургринг», которое состоится 9 сентября.

Цунода будет управлять «Хондой» NSX GT3 Evo и присоединится к четырехкратному чемпиону мира Себастьяну Феттелю и третьему пилоту «Ред Булл» Даниэлю Риккардо, которые сядут за руль машин «Формулы-1». Гонщики проедут по классической конфигурации трассы – «Нордшляйфе».

Ранее стало известно, что «Ред Булл» запретил кататься на опасном треке своему лидеру Максу Ферстаппену.

Гельмут Марко: «Ферстаппен захотел бы побить рекорд «Нордшляйфе», и не на секунду. Слишком опасно»

1 комментарий

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Kanan Jarrus
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