Цунода выступит в шоу на «Нордшляйфе» с Феттелем и Риккардо. Ферстаппену не разрешили участвовать
Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода примет участие в гоночном шоу на трассе «Нюрбургринг», которое состоится 9 сентября.
Цунода будет управлять «Хондой» NSX GT3 Evo и присоединится к четырехкратному чемпиону мира Себастьяну Феттелю и третьему пилоту «Ред Булл» Даниэлю Риккардо, которые сядут за руль машин «Формулы-1». Гонщики проедут по классической конфигурации трассы – «Нордшляйфе».
Ранее стало известно, что «Ред Булл» запретил кататься на опасном треке своему лидеру Максу Ферстаппену.
Гельмут Марко: «Ферстаппен захотел бы побить рекорд «Нордшляйфе», и не на секунду. Слишком опасно»
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