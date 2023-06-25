Юки Цунода: «Со временем хотелось бы дойти до момента, когда я сам смогу выбирать себе команду»

Пилот « » поделился планами не будущее и оценил свои перспективы оказаться в « ».

Цунода отметил, что хотел бы в будущем самостоятельно принимать решения о том, где продолжать карьеру.

«Насколько я знаю, у Чеко Переса есть контракт с «Ред Булл» до конца следующего года. И я полагаю, что в «Ред Булл» им довольны.

Приятно, что ко мне проявляют интерес и другие команды, что я интересен не только программе «Ред Булл». При этом сейчас я все равно не могу сам выбирать, в какую команду переходить. Решение будут принимать в «Ред Булл». Поэтому мне, как гонщику, со временем хотелось бы дойти до момента, когда я сам смогу выбирать команду.

И если говорить в целом, то хотелось бы перейти в команду, которая была бы стабильной на протяжении последних нескольких лет», – рассказал Цунода.

Что случилось на Гран-при Канады: Алонсо проиграл Хэмилтону старт, но обогнал на трассе, стратегия «Феррари» сработала!