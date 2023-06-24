2 маневра Алонсо претендуют на звание лучшего обгона июня. Фернандо выиграл 2 награды из 3

« » объявила претендентов на приз за лучший обгон июня.

В шорт-лист вошли два маневра Фернандо Алонсо – против экс-напарников из « » ( ) и из «Мерседеса» (Гран-при Канады).

Пилот «Астон Мартин» выиграл награды в марте и апреле, а в мае пользователи сайта «Ф-1» выбрали обгон в исполнении гонщика «Хааса» Кевина Магнуссена.

Конкурентами Алонсо в июне являются пилот «Мерседеса» Джордж Расселл за обгон представителя «Феррари» Карлоса Сайнса в Барселоне, партнер Фернандо Ланс Стролл и гонщик «Макларена» Ландо Норрис (оба – за маневры на Валттери Боттаса из «Альфа Ромео» в Монреале).

Алонсо показал трофей за лучший обгон. Фернандо выиграл голосование два месяца подряд

Фернандо Алонсо: «Обгонять в «Ф-1» тяжело из-за размера болидов, а не из-за массы»