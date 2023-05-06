Алонсо показал трофей за лучший обгон. Фернандо выиграл голосование два месяца подряд

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо показал трофей, на который наносятся имена пилотов-авторов лучших обгонов.

Пользователи сайта «Формулы-1» каждый месяц голосуют за лучший маневр, а в конце сезона выберут наиболее впечатляющий обгон 2023-го.

Пока на итоговую награду претендует только испанский пилот: он стал лучшим в марте (за обгон представителя « » на Гран-при Бахрейна) и апреле (за обгон соотечественника из « » на ).

Алонсо выдает невозможные обгоны благодаря лучшим тормозам в «Ф-1» – как «Астон Мартин» это сделал?

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Фото: соцсети Фернандо Алонсо