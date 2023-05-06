Алонсо показал трофей за лучший обгон. Фернандо выиграл голосование два месяца подряд
Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо показал трофей, на который наносятся имена пилотов-авторов лучших обгонов.
Пользователи сайта «Формулы-1» каждый месяц голосуют за лучший маневр, а в конце сезона выберут наиболее впечатляющий обгон 2023-го.
Пока на итоговую награду претендует только испанский пилот: он стал лучшим в марте (за обгон представителя «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Бахрейна) и апреле (за обгон соотечественника Карлоса Сайнса из «Феррари» на Гран-при Азербайджана).
Алонсо выдает невозможные обгоны благодаря лучшим тормозам в «Ф-1» – как «Астон Мартин» это сделал?
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Фото: соцсети Фернандо Алонсо
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