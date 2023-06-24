Кристиан Хорнер: «О Ферстаппене можно говорить в одном предложении с великими после того, как он сравнялся с Сенной по победам»

Кристиан Хорнер поставил Макса Ферстаппена в один ряд с легендами «Формулы-1».

На Гран-при Канады пилот «Ред Булл» одержал свою 41-ю победу и догнал по этому показателю трехкратного чемпиона «Формулы-1» Айртона Сенну.

«В лице мы наблюдаем за еще одним мегаталантом, и теперь о нем можно говорить в одном предложении с великими. Он сравнялся с , и, думаю, подиум отражает последние два десятилетия «Формулы-1» – Макс, Фернандо [ ] и [Хэмилтон].

Ему 25 лет, и он уже выиграл 41 Гран-при и два чемпионства – невероятные показатели», – поделился рассуждениями руководитель «Ред Булл».

«Ред Булл» выиграл 100-ю гонку «Ф-1», а Ферстаппен догнал Айртона Сенну. История!