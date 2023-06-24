Кристиан Хорнер: «О Ферстаппене можно говорить в одном предложении с великими после того, как он сравнялся с Сенной по победам»

Теги Айртон Сенна Гран-при Канады Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Кристиан Хорнер поставил Макса Ферстаппена в один ряд с легендами «Формулы-1».

На Гран-при Канады пилот «Ред Булл» одержал свою 41-ю победу и догнал по этому показателю трехкратного чемпиона «Формулы-1» Айртона Сенну.

«В лице Макса мы наблюдаем за еще одним мегаталантом, и теперь о нем можно говорить в одном предложении с великими. Он сравнялся с Айртоном Сенной, и, думаю, подиум отражает последние два десятилетия «Формулы-1» – Макс, Фернандо [Алонсо] и Льюис [Хэмилтон].

Ему 25 лет, и он уже выиграл 41 Гран-при и два чемпионства – невероятные показатели», – поделился рассуждениями руководитель «Ред Булл».

«Ред Булл» выиграл 100-ю гонку «Ф-1», а Ферстаппен догнал Айртона Сенну. История!

2 комментария

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Женя Дерунов
а если в одном сезоне 50 гонок сделать, то за один сезон можно стать великим? Странное сравнение
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Великий Алонсо
Я иногда поражаюсь таким изречениям от людей типа Хорнера, ну такую хрень дилетантскую нести это надо уметь.
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