Кристиан Хорнер: «О Ферстаппене можно говорить в одном предложении с великими после того, как он сравнялся с Сенной по победам»
Кристиан Хорнер поставил Макса Ферстаппена в один ряд с легендами «Формулы-1».
На Гран-при Канады пилот «Ред Булл» одержал свою 41-ю победу и догнал по этому показателю трехкратного чемпиона «Формулы-1» Айртона Сенну.
«В лице Макса мы наблюдаем за еще одним мегаталантом, и теперь о нем можно говорить в одном предложении с великими. Он сравнялся с Айртоном Сенной, и, думаю, подиум отражает последние два десятилетия «Формулы-1» – Макс, Фернандо [Алонсо] и Льюис [Хэмилтон].
Ему 25 лет, и он уже выиграл 41 Гран-при и два чемпионства – невероятные показатели», – поделился рассуждениями руководитель «Ред Булл».
«Ред Булл» выиграл 100-ю гонку «Ф-1», а Ферстаппен догнал Айртона Сенну. История!
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