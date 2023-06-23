«Мерседес» и Хэмилтон могут объявить о подписании нового контракта на Гран-при Великобритании (Sky Sports)

О новом контракте с « » может быть объявлено на .

По информации Sky Sports, стороны близки к достижению договоренности и объявление о новом соглашении может ожидаться во время домашнего для Хэмилтона этапа на «Сильверстоуне».

Гран-при Великоритании пройдет 7-9 июля.

Хэмилтон обставил Алонсо на старте и подначивает: «Сдает в реакции». Моментальный ответ: «До следующей гонки!»