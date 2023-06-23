«Мерседес» и Хэмилтон могут объявить о подписании нового контракта на Гран-при Великобритании (Sky Sports)
О новом контракте Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом» может быть объявлено на Гран-при Великобритании.
По информации Sky Sports, стороны близки к достижению договоренности и объявление о новом соглашении может ожидаться во время домашнего для Хэмилтона этапа на «Сильверстоуне».
Гран-при Великоритании пройдет 7-9 июля.
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