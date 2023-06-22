Фредерик Вассер о критике со стороны Леклера: «Шарль признал, что был неправ. Стратегия позволяла пробиться в третий сегмент»

Шарль Леклер признал, что ошибался с критикой «Феррари», сообщил Фредерик Вассер.

После квалификации к , которая проходила в переменных условиях, монегаск заявил о своем несогласии с командой.

«Нетрудно было понять, что трасса сухая. Я сказал об этом по радио на круге выезда в начале второго сегмента. К сожалению, мы остались на «промежуточных» на совершенно сухом треке – не знаю, почему. Мы перешли на «слики», когда начался дождь, и осложнили себе жизнь», – отметил Леклер.

Руководитель Скудерии заверил, что проблема решена:

«Мы провели хорошую беседу, и он сказал: «Ладно, я был неправ».

Вы знаете, что я всегда пытаюсь защитить своих ребят, пилотов. Я прекрасно понимаю их реакцию, когда они выпрыгивают из машины после плохих результатов, и у них спрашивают: «Вы довольны стратегией?» Конечно, они ответят «нет». Гонщик никогда не скажет: «Да, было супер. Я в жопе, но было супер».

На мой взгляд, лучше сначала обсудить с командой. Это мы и сделали. Очень спокойный, очень конструктивный и очень прямой разговор».

Менеджер подчеркнул, что решение «Феррари» не стало определяющим для результата Леклера, который завершил сессию 11-м:

«Мы ехали на той же стратегии, что 90 процентов других машин. Скорее дело в том, что Шарль был слегка недоволен машиной. Думаю, вполне нормально, что порой [у гонщиков] другие ощущения в сравнении с людьми [на пит-уолл].

Мы должны доверять их ощущениям, но, с другой стороны, у нас есть глобальная картина, мы видим, что делают соперники. Когда ты едешь в шпильке, проезжаешь последний поворот, то не знаешь, что у других.

Решение должно быть общим. Иногда ты оказываешься прав, иногда нет. Очевидного способа исправить это нет. Пилот не может принимать решение сам – он не знает, что на трассе остановилась машина или произошло что-то еще. Выбор должен быть совместным.

Это не всегда просто, и порой влияет удача. Я считаю, что стратегия позволяла пробиться в третий сегмент, потому что ее использовали 90 процентов команд».

Шарль Леклер: «Не согласен с «Феррари». Мы остались на «промежуточных» на сухой трассе и перешли на «слики», когда начался дождь»

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