Фредерик Вассер о критике со стороны Леклера: «Шарль признал, что был неправ. Стратегия позволяла пробиться в третий сегмент»

Теги Гран-при Канады Феррари Формула-1 Шарль Леклер Фредерик Вассер контент Авто

Шарль Леклер признал, что ошибался с критикой «Феррари», сообщил Фредерик Вассер.

После квалификации к Гран-при Канады, которая проходила в переменных условиях, монегаск заявил о своем несогласии с командой.

«Нетрудно было понять, что трасса сухая. Я сказал об этом по радио на круге выезда в начале второго сегмента. К сожалению, мы остались на «промежуточных» на совершенно сухом треке – не знаю, почему. Мы перешли на «слики», когда начался дождь, и осложнили себе жизнь», – отметил Леклер.

Руководитель Скудерии заверил, что проблема решена:

«Мы провели хорошую беседу, и он сказал: «Ладно, я был неправ».

Вы знаете, что я всегда пытаюсь защитить своих ребят, пилотов. Я прекрасно понимаю их реакцию, когда они выпрыгивают из машины после плохих результатов, и у них спрашивают: «Вы довольны стратегией?» Конечно, они ответят «нет». Гонщик никогда не скажет: «Да, было супер. Я в жопе, но было супер».

На мой взгляд, лучше сначала обсудить с командой. Это мы и сделали. Очень спокойный, очень конструктивный и очень прямой разговор».

Менеджер подчеркнул, что решение «Феррари» не стало определяющим для результата Леклера, который завершил сессию 11-м:

«Мы ехали на той же стратегии, что 90 процентов других машин. Скорее дело в том, что Шарль был слегка недоволен машиной. Думаю, вполне нормально, что порой [у гонщиков] другие ощущения в сравнении с людьми [на пит-уолл].

Мы должны доверять их ощущениям, но, с другой стороны, у нас есть глобальная картина, мы видим, что делают соперники. Когда ты едешь в шпильке, проезжаешь последний поворот, то не знаешь, что у других.

Решение должно быть общим. Иногда ты оказываешься прав, иногда нет. Очевидного способа исправить это нет. Пилот не может принимать решение сам – он не знает, что на трассе остановилась машина или произошло что-то еще. Выбор должен быть совместным.

Это не всегда просто, и порой влияет удача. Я считаю, что стратегия позволяла пробиться в третий сегмент, потому что ее использовали 90 процентов команд».

Шарль Леклер: «Не согласен с «Феррари». Мы остались на «промежуточных» на сухой трассе и перешли на «слики», когда начался дождь»

«Феррари» запрыгнула в топ-5 на смелой стратегии – благодаря доверию гонщикам. Подход изменился буквально за ночь

2 комментария

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Mr.Alien
К чести команды стоит отметить, что в гонке таки прислушались к мнению гонщиков и выбрали более выгодную стратегию
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Consistency
Да что вы, наш нежный мальчонка эклерчик никогда не ошибается, только машина, команда, партнеры, заговоры и сантадер мешают ему взять очередной титул! Ну или хотя бы не косячить стабильно каждый второй этап бггг
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