«Ауди» подписала в программу «Ф-1» Нила Джани как гонщика по развитию моторов

Теги Заубер Ред Булл 24 часа Ле-Мана Ауди Нил Джани Формула-1 WEC Альфа Ромео Авто

Нил Джани присоединился к программе «Ауди» в «Формуле-1».

39-летний швейцарец стал пилотом по развитию силовых установок и будет работать на симуляторе.

Джани в последние годы выступает в гонках на выносливость, в 2016-м он стал чемпионом «24 часов Ле-Мана». Ранее Нил был резервным и тест -пилотом «Ред Булл» в «Ф-1».

«Ауди» начала приобретать команду «Заубер» (выступает как «Альфа Ромео» до конца 2023 года) и присоединится к «Ф-1» с сезона-2026.

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