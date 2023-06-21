Мэр Мадрида: «Существует реальная вероятность того, что «Формула-1» приедет в Мадрид. Мы настроены оптимистично»

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда рассказал, что организаторы всерьез рассчитывают получить место в календаре «Формулы-1» и принимать у себя Гран-при.

Контракт на проведение в Барселоне рассчитан до 2026 года, однако босс «Ф-1» Стефано Доменикали недавно признавался в том, что в отношении испанского этапа существует два варианта.

«Мы работаем над этим проектом уже несколько месяцев и надеемся, что Мадрид сможет получить право проводить Гран-при «Формулы-1».

Мы настроены оптимистично. Думаю, существует реальная возможность того, что «Формула-1» приедет в Мадрид.

Также очевидно, что мы предпримем все необходимые меры, чтобы свести к минимум неудобства, которые могут возникнуть в связи с проведением Гран-при у жителей прилегающих районов. « » важна для Мадрида, но спокойствие жителей соседних районов тоже немаловажно», – рассказал Мартинес-Алмейда.

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