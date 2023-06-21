Мэр Мадрида: «Существует реальная вероятность того, что «Формула-1» приедет в Мадрид. Мы настроены оптимистично»

Теги Гран-при Испании Формула-1 Авто

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда рассказал, что организаторы всерьез рассчитывают получить место в календаре «Формулы-1» и принимать у себя Гран-при.

Контракт на проведение Гран-при Испании в Барселоне рассчитан до 2026 года, однако босс «Ф-1» Стефано Доменикали недавно признавался в том, что в отношении испанского этапа существует два варианта.

«Мы работаем над этим проектом уже несколько месяцев и надеемся, что Мадрид сможет получить право проводить Гран-при «Формулы-1».

Мы настроены оптимистично. Думаю, существует реальная возможность того, что «Формула-1» приедет в Мадрид.

Также очевидно, что мы предпримем все необходимые меры, чтобы свести к минимум неудобства, которые могут возникнуть в связи с проведением Гран-при у жителей прилегающих районов. «Формула-1» важна для Мадрида, но спокойствие жителей соседних районов тоже немаловажно», – рассказал Мартинес-Алмейда.

«Феррари» запрыгнула в топ-5 на смелой стратегии – благодаря доверию гонщикам. Подход изменился буквально за ночь

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий