Ральф Шумахер: «Хаасу» нужны изменения, в том числе среди сотрудников. Что команда может предложить Хюлькенбергу?»

Ральф Шумахер считает, что Нико Хюлькенберг вправе требовать от «Хааса» прогресса.

На Гран-при Канады Хюлькенберг показал второе время в квалификации, однако стартовал пятым из-за штрафа. Проблемы « » в гоночных условиях не позволили Нико финишировать выше 15-го места.

« снова провел скромную гонку после сильной квалификационной сессии. Это должно очень его разочаровывать. И он, и Кевин Магнуссен способны финишировать в очках, но у команды «Хаас» слишком много слабых мест. Она достигла точки, когда нужно думать об изменениях и реструктуризации. «Хаас» сейчас находится на самом дне пелотона, и так не может продолжаться долго.

Глава команды во время уик-энда заявил, что доволен составом пилотов – таким образом, Хюлькенберг может остаться основным гонщиком еще на год. Но вот в чем вопрос: что «Хаас» может ему предложить? На его месте я бы сначала попросил объяснить, какие шаги будут предприняты для улучшения ситуации. Ясно одно: если все останется как есть – в том числе сотрудники – ничего не изменится», – заключил эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1».

Кевин Магнуссен: «Кто я такой, чтобы жаловаться на жесткую борьбу от де Вриса?»

Что случилось на Гран-при Канады: Алонсо проиграл Хэмилтону старт, но обогнал на трассе, стратегия «Феррари» сработала!