Кевин Магнуссен: «Кто я такой, чтобы жаловаться на жесткую борьбу от де Вриса?»

Теги Гран-при Канады Альфа Таури Формула-1 Кевин Магнуссен Хаас Ник де Врис Авто

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен отреагировал на инцидент с Ником де Врисом в Монреале.

Магнуссен выехал в карман безопасности вместе с пилотом «Альфа Таури», поскольку тот опоздал с торможением и не оставил ему выбора. Гонщики завершили заезд на двух последних позициях с отставанием в круг от лидера.

«Он боролся очень жестко, это уж точно. Но кто я такой, чтобы жаловаться на это?

Проблема, думаю, в том, что он промахнулся мимо точки торможения в третьем повороте и забрал меня с собой. Вот и все. Он ехал по внутренней, а потом обыграл сам себя на торможении и не мог попасть в поворот.

Я двигался по внешней и оказался заблокирован. В итоге я поехал в зону вылета вместе с ним. Не повезло», – сообщил Магнуссен после Гран-при Канады.

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4 комментария

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Minuvert
Этим маневром де Врис закончил свою карьеру в Ф1
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Vano32rus
Повзрослел Кевин, не тратит время на бесполезные разборки. Один хрен от очков оба ехали очень далеко. Хотя Де Врис штраф заслуживает как ни крути
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Himura
А ты хорош!
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Vano32rus
Ответ Minuvert
Этим маневром де Врис закончил свою карьеру в Ф1
Посмотрим, если АТ в Австрии его уже заменят , то это зря , сомневаюсь что есть достойная замена. Мика туда точно не посадят, т.к. он и его команда прошлый год со Штайнером мучались, а Марко может вообще уволить без разговоров и это точно будет финал карьеры в Ф1
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