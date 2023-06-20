Кевин Магнуссен: «Кто я такой, чтобы жаловаться на жесткую борьбу от де Вриса?»

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен отреагировал на инцидент с Ником де Врисом в Монреале.

Магнуссен выехал в карман безопасности вместе с пилотом « », поскольку тот опоздал с торможением и не оставил ему выбора. Гонщики завершили заезд на двух последних позициях с отставанием в круг от лидера.

«Он боролся очень жестко, это уж точно. Но кто я такой, чтобы жаловаться на это?

Проблема, думаю, в том, что он промахнулся мимо точки торможения в третьем повороте и забрал меня с собой. Вот и все. Он ехал по внутренней, а потом обыграл сам себя на торможении и не мог попасть в поворот.

Я двигался по внешней и оказался заблокирован. В итоге я поехал в зону вылета вместе с ним. Не повезло», – сообщил после Гран-при Канады.

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