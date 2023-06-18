Фернандо Алонсо нацелен на победу на Гран-при Канады: «Может, сегодня тот самый день»

Теги Гран-при Канады Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Фернандо Алонсо настроен прервать десятилетнюю серию без побед в «Формуле-1».

На Гран-при Канады пилот «Астон Мартин» стартует с первого ряда вместе с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

Испанец ответил на вопрос, на какое место нацеливается:

«На первое! Мы окажем давление на Макса. Он выигрывает каждую гонку с отрывом в 20 или 30 секунд – надеюсь, сейчас борьба будет чуть плотнее, попробуем заставить соперников ошибиться, провести неудачный пит-стоп или еще что-то. «Ред Булл» не может все делать идеально – может, сегодня тот самый день.

Слабости «Ред Булл»? Мы их не видели. Команда выступает выдающимся образом. Нам нужно прибавлять и учиться у них. Они лучшие фактически во всем – пит-стопы, старты, прогрев резины, деградация. Слабых мест нет, и Макс показывает выдающийся пилотаж весь сезон. Сражаться с ним тяжело, но это прекрасный вызов».

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1 комментарий

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Мария Голденштерн
Мечтатель.) Хотя не расстроюсь, если Алонсо разок победит. Что-что, а к нему я нормально отношусь.
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