Фернандо Алонсо нацелен на победу на Гран-при Канады: «Может, сегодня тот самый день»

Фернандо Алонсо настроен прервать десятилетнюю серию без побед в «Формуле-1».

На Гран-при Канады пилот «Астон Мартин» стартует с первого ряда вместе с гонщиком « » .

Испанец ответил на вопрос, на какое место нацеливается:

«На первое! Мы окажем давление на Макса. Он выигрывает каждую гонку с отрывом в 20 или 30 секунд – надеюсь, сейчас борьба будет чуть плотнее, попробуем заставить соперников ошибиться, провести неудачный пит-стоп или еще что-то. «Ред Булл» не может все делать идеально – может, сегодня тот самый день.

Слабости «Ред Булл»? Мы их не видели. Команда выступает выдающимся образом. Нам нужно прибавлять и учиться у них. Они лучшие фактически во всем – пит-стопы, старты, прогрев резины, деградация. Слабых мест нет, и Макс показывает выдающийся пилотаж весь сезон. Сражаться с ним тяжело, но это прекрасный вызов».

Алонсо грозил «сокрушить «Мерседес» с новым «Астон Мартин». Ему улучшили полмашины – сработало?

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