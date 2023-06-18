Гюнтер Штайнер о штрафе Хюлькенберга: «Нико не подверг никого опасности»

Теги Гран-при Канады ФИА Нико Хюлькенберг Формула-1 регламент Хаас Гюнтер Штайнер Авто

Гюнтер Штайнер встал на защиту своего пилота Нико Хюлькенберга после штрафа.

Нико наказали за превышение скорости под красными флагами в квалификации к Гран-при Канады. Таким образом, «Хаас» лишился шанса в первый раз истории начать воскресную гонку с первого ряда – Хюлькенберг стартует пятым.

«Да, это была ошибка, превышение скорости, но надо учитывать и то, что никто не подвергся опасности, поскольку Нико все время ехал сам по себе. Конечно, это противоречит правилам, но ошибка не подвергла никого опасности.

Мы получили штраф – нужно его принять», – сообщил руководитель команды.

«В душе мы вторые», – также добавил Штайнер.

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2 комментария

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Полосатый Октобус*)
Досадно
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Антон Якимцев
Просто Хюлькенбэк сразу занял место, на котором бы и так оказался через пару-тройку кругов.
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