Гюнтер Штайнер о штрафе Хюлькенберга: «Нико не подверг никого опасности»

Гюнтер Штайнер встал на защиту своего пилота Нико Хюлькенберга после штрафа.

Нико наказали за превышение скорости под красными флагами в квалификации к Гран-при Канады. Таким образом, « » лишился шанса в первый раз истории начать воскресную гонку с первого ряда – Хюлькенберг стартует пятым.

«Да, это была ошибка, превышение скорости, но надо учитывать и то, что никто не подвергся опасности, поскольку все время ехал сам по себе. Конечно, это противоречит правилам, но ошибка не подвергла никого опасности.

Мы получили штраф – нужно его принять», – сообщил руководитель команды.

«В душе мы вторые», – также добавил .

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