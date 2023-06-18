Гюнтер Штайнер о штрафе Хюлькенберга: «Нико не подверг никого опасности»
Гюнтер Штайнер встал на защиту своего пилота Нико Хюлькенберга после штрафа.
Нико наказали за превышение скорости под красными флагами в квалификации к Гран-при Канады. Таким образом, «Хаас» лишился шанса в первый раз истории начать воскресную гонку с первого ряда – Хюлькенберг стартует пятым.
«Да, это была ошибка, превышение скорости, но надо учитывать и то, что никто не подвергся опасности, поскольку Нико все время ехал сам по себе. Конечно, это противоречит правилам, но ошибка не подвергла никого опасности.
Мы получили штраф – нужно его принять», – сообщил руководитель команды.
«В душе мы вторые», – также добавил Штайнер.
Хюлькенберг начнет Гран-при Канады с пятого места из-за штрафа
Ферстаппен выиграл дождевую квалификацию в Канаде. «Феррари» снова провалилась
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
2 комментария