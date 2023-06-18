Пиастри врезался в барьеры, квалификацию к Гран-при Канады остановили красными флагами
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри попал в аварию в заключительной части квалификации к Гран-при Канады.
Болид Пиастри развернуло, он ударился о барьеры задней частью. Австралиец не смог самостоятельно доехать до боксов, сессию остановили красными флагами.
За ходом сессии можно следить на странице онлайна Sports.ru:
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