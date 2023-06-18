Пиастри врезался в барьеры, квалификацию к Гран-при Канады остановили красными флагами

Пилот « » попал в аварию в заключительной части квалификации к .

Болид Пиастри развернуло, он ударился о барьеры задней частью. Австралиец не смог самостоятельно доехать до боксов, сессию остановили красными флагами.

За ходом сессии можно следить на странице онлайна Sports.ru:

Квалификация «Ф-1» в Канаде. «Феррари» и Алонсо пытаются обойти Ферстаппена под дождем

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