Сайнс вызван к стюардам Гран-при Канады – гонщика «Феррари» подозревают в блокировке Албона в 3-й практике

Пилот « » был вызван к стюардам Гран-при Канады. Причиной вызова стала возможная блокировка со стороны испанца по ходу третьей практики.

В том случае, если Сайнс будет признан виновным, ему может грозить штраф в виде потери трех позиций на стартовой решетке.

Сайнс разбил машину в 3-й практике перед Гран-при Канады, сессию остановили красными флагами