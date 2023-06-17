Сайнс вызван к стюардам Гран-при Канады – гонщика «Феррари» подозревают в блокировке Албона в 3-й практике

Теги Гран-при Канады ФИА Феррари Уильямс Карлос Сайнс Формула-1 Александр Албон Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс был вызван к стюардам Гран-при Канады. Причиной вызова стала возможная блокировка Алекса Албона со стороны испанца по ходу третьей практики.

В том случае, если Сайнс будет признан виновным, ему может грозить штраф в виде потери трех позиций на стартовой решетке.

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