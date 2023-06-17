Сайнс вызван к стюардам Гран-при Канады – гонщика «Феррари» подозревают в блокировке Албона в 3-й практике
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс был вызван к стюардам Гран-при Канады. Причиной вызова стала возможная блокировка Алекса Албона со стороны испанца по ходу третьей практики.
В том случае, если Сайнс будет признан виновным, ему может грозить штраф в виде потери трех позиций на стартовой решетке.
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