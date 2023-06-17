В Санкт-Петербурге состоялось стантшоу в рамках спортивной программы ПМЭФ

В рамках молодежного дня спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошло стантшоу.

Стантрайдинг – вид трюковой езды на мотоцикле или квадроцикле по асфальтированной площадке, который балансирует между дисциплиной мотоспорта и эффектным шоу, выделяясь отсутствием строгих рамок.

Стантшоу стало ярким и эмоциональным событием финального дня форума, объединившим и взрослых, и детей.

На ивенте выступили известные стантрайдеры Фома Калинин, Григорий Талдыкин, Даша Харченко, Юрий Верховников, Павел Чопоров, Степан Маслов и многие другие.

Григорий Талдыкин и Юрий Верховников также приняли участие в зрелищном и дымном мотокисс шоу, а все желающие смогли посетить автограф-сессию спортсменов в зоне G-Drive.

Бренд высокотехнологичного топлива от сети АЗС «Газпромнефть» стал стратегическим партнером всей спортивной программы ПМЭФ. систематически способствует развитию спорта в России, в том числе реализует проекты, направленные на значимые социальные изменения и формирование инклюзивного сообщества.

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