В Санкт-Петербурге состоялось стантшоу в рамках спортивной программы ПМЭФ

Теги G-Drive Racing квадроциклы натив Авто

В рамках молодежного дня спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошло стантшоу.

Стантрайдинг – вид трюковой езды на мотоцикле или квадроцикле по асфальтированной площадке, который балансирует между дисциплиной мотоспорта и эффектным шоу, выделяясь отсутствием строгих рамок.

Стантшоу стало ярким и эмоциональным событием финального дня форума, объединившим и взрослых, и детей.

На ивенте выступили известные стантрайдеры Фома Калинин, Григорий Талдыкин, Даша Харченко, Юрий Верховников, Павел Чопоров, Степан Маслов и многие другие.

Григорий Талдыкин и Юрий Верховников также приняли участие в зрелищном и дымном мотокисс шоу, а все желающие смогли посетить автограф-сессию спортсменов в зоне G-Drive.

Бренд высокотехнологичного топлива от сети АЗС «Газпромнефть» стал стратегическим партнером всей спортивной программы ПМЭФ. G-Drive систематически способствует развитию спорта в России, в том числе реализует проекты, направленные на значимые социальные изменения и формирование инклюзивного сообщества.

Реклама 18+

Опубликовал Sports.ru

Читайте новости автоспорта в любимой соцсети

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
    Укажите причину бана
    • Оскорбление
    • Мат
    • Спам
    • Расизм
    • Провокации
    • Угрозы
    • Систематический оффтоп
    • Мульти-аккаунтинг
    • Прочее
    Пожаловаться
    • Спам
    • Оскорбления
    • Расизм
    • Мат
    • Угрозы
    • Прочее
    • Мультиаккаунтинг
    • Систематический оффтоп
    • Провокации
    Комментарий отправлен, но без доната
    При попытке оплаты произошла ошибка
    • Повторить попытку оплаты
    • Оставить комментарий без доната
    • Изменить комментарий
    • Удалить комментарий