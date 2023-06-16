Болид Гасли в первой практике сломался из-за отказа запасного руля
Поломка болида Пьера Гасли в первой практике перед Гран-при Канады произошла из-за отказа руля.
На болиде «Альпин» в первой практике использовался запасной руль – в результате поломки которого Гасли лишился возможности переключать передачи. После того, как болид был возвращен в боксы и на него установили основной руль, которым пользуется Гасли, неполадка сразу была устранена.
Болид Гасли сломался через 3 минуты после старта 1-й практики в Канаде, сессию прервали красными флагами
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