Болид Гасли в первой практике сломался из-за отказа запасного руля

Поломка болида в первой практике перед произошла из-за отказа руля.

На болиде « » в первой практике использовался запасной руль – в результате поломки которого Гасли лишился возможности переключать передачи. После того, как болид был возвращен в боксы и на него установили основной руль, которым пользуется Гасли, неполадка сразу была устранена.

Болид Гасли сломался через 3 минуты после старта 1-й практики в Канаде, сессию прервали красными флагами