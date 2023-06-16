Болид Гасли сломался через 5 минут после старта 1-й практики в Канаде, сессию прервали красными флагами

Теги Гран-при Канады Формула-1 Пьер Гасли Альпин Авто

Первая практика перед Гран-при Канады продлилась для Пьера Гасли около пяти минут.

«Альпин» остановилась на трассе. Гасли пожаловался на поломку приводного вала.

Сессию прервали красными флагами.

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4 комментария

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timx
сломался не только болид Гасли, Ф1 тоже сломалось, такую хрень показывают .. почти 30 мин прошло. наверно бобра задавили...
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Вегетарианец_
Прошло уже 20 минут с начала практики, а дирекция гонки по-прежнему не убирает красные флаги, хотя машина Гасли давно уже за пределами трассы, а сама трасса пустая. Рука-лицо просто.
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TravenS
Мда уж, такого "высокого" уровня организации сессии я давно не видел)
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Фанат Сан-Марино
Говорят, что камеры чинят, но это Канада, там порой происходит что-то из ряда вон выходящее
Возможно в этом году тоже что-то такое произойдёт
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