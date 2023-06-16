Болид Гасли сломался через 5 минут после старта 1-й практики в Канаде, сессию прервали красными флагами

Первая практика перед продлилась для около пяти минут.

« » остановилась на трассе. Гасли пожаловался на поломку приводного вала.

Сессию прервали красными флагами.

Джереми Кларксон привез середняку «Ф-1» пиво за подиум Гран-при Монако. На тракторе «Ламборгини»

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