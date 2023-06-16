2-ю практику перед Гран-при Канады продлят на 30 минут после технических проблем в 1-й

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«Формула-1» продлит вторую сессию свободных заездов перед Гран-при Канады.

Старт сессии состоится в 23:30 по московскому времени – на полчаса раньше, чем планировалось. Тренировка продолжится 90 минут вместо стандартных 60.

В первой практике гонщики покатались около пяти минут, после чего на трассе остановился пилот «Альпин» Пьер Гасли, и практику остановили красными флагами. Затем возникли проблемы с системой видеонаблюдения на автодроме. Режим красных флагов продолжается около 40 минут.

Обновление: первую практику так и не возобновили, она продлилась около трех минут под зелеными флагами.

Режим красных флагов продолжается более 30 минут из-за проблем с камерами видеонаблюдения в 1-й практике перед Гран-при Канады

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1 комментарий

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timx
справедливо! в первый раз такое!
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