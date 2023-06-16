Льюис Хэмилтон: «Есть ощущение, что мы нашли свою путеводную звезду»

Теги Гран-при Канады Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон полагает, что команда успешно проведет Гран-при Канады.  

«Я уверен в этом. Мы значительно прогрессируем. А что касается машины, то после последней гонки, думаю, мы все радовались на базе. Вся команда полна новой энергии – и есть ощущение, что мы нашли свою путеводную звезду. Мы знаем, куда идем; знаем, как туда добраться.

Все крутятся как белка в колесе и работают изо всех сил. Так здорово приехать сюда [в Монреаль]. Мы точно не знаем, подходит ли эта трасса нашей машине и ее характеристикам, но погода может это изменить. Посмотрим», – сказал Хэмилтон.

Льюиса также спросили, не ощущает ли он давления из-за длительного периода без побед.

«Я не чувствую какого-либо давления. Мы прошли через трудный период, и теперь вроде как на верном пути. К примеру, последняя гонка и некоторые другие этапы – [после них было] такое чувство, что мы победили. Это вопрос перспективы.

Конечно, мы не были на первом месте, но у нас было много побед в сделанных шагах. Последняя гонка для нас как для команды – когда на подиуме оказались оба пилота – была равна победе. Так что мы просто сосредоточены.

Мы знаем, как я уже говорил ранее, что у нас есть путеводная звезда. Мы знаем, куда нужно двигаться. Мы не знаем всего о том, как туда добраться, но знаем, что вместе сможем, если погрузимся в дело с головой и сконцентрируемся на науке.

Команда инженеров просто фантастична. У нас отличная команда по разработке болида. Честно, я думаю, что у нас лучший темп развития машины – очень хороший, если не лучше, чем у любой другой команды в этом спорте. Так что нужно просто продолжать вкалывать».

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2 комментария

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DenSpM
Льюис нашел Шакиру и Мерседес под ним поехал
+4
0
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LetTong
Это все потому что Мик начал вам настройки искать начиная с Монако) Надо было с начала сезона это делать)
+1
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