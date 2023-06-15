Гюнтер Штайнер: «Алонсо – с запасом лучший пилот в плане понимания гонок»
Гюнтер Штайнер считает, что Фернандо Алонсо обладает непревзойденным пониманием гонок.
Руководитель «Хааса» высказался о двукратном чемпионе «Формулы-1», рассуждая о том, почему американская команда, которая сражалась с «Астон Мартин» в прошлом году, не смогла добиться того же прогресса.
– Что ж, они потратили много денег, и у них было больше денег в последние два года на вещи за пределами потолка расходов. Но необходима и удача. Может, это и не удача, но нужно правильно вкладываться и, к примеру, заполучить людей, которые знают, что делает «Ред Булл» быстрым.
– И вложиться в прекрасного пилота.
– Да, они также воспользовались шансом переманить того испанского парня – как его зовут?
Если серьезно, дело не только в его пилотаже. У большинства гонщиков в таком возрасте скорость падает, реакция замедляется, зрение ухудшается и так далее, а он выступает без проблем.
И он остается с запасом лучшим в плане понимания гонок и того, что происходит вокруг него. Нет гонщика, который бы с ним сравнился – ему не нужен пит-уолл. Кроме этого, сохраняется скорость, талант.
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