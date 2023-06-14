Феттель выступит за «Ред Булл» на гоночном фестивале на «Нюрбургринге»

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» выступит за «Ред Булл» на гоночном фестивале – мероприятие пройдет на « » осенью

Феттель будет управлять болидом RB7, за рулем которого выиграл чемпионат 2011 года. Гоночный фестиваль «Ред Булл» будет проходить 9 сентября в рамках уик-энда, в которой пройдет гонка «12 часов Нюрбургринга».

Помимо Феттеля, свое участие в мероприятии также подтвердил резервный пилот « » .

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