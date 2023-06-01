Гюнтер Штайнер: «Слова о Шумахере и дохлой лошади неверно поняли, это фигура речи»

Гюнтер Штайнер прокомментировал резкие выражения в адрес Мика Шумахера.

С 2023 года место Шумахера в « » занял . Решение оправдалось сразу же, заявил руководитель команды в интервью немецкому Bild.

– После скольких гоночных километров вы поняли, что решение сделать ставку на Нико Хюлькенберга правильное?

– После предсезонных тестов я знал, что мы на верном пути, а после первой гонки стало очевидно, что это правильное решение для команды. Нико привнес большой опыт и уверенность. Люди с энтузиазмом восприняли его приход, не было никакого негатива.

В мире «Формулы-1» это комплимент. Когда приходит кто-то новый, часто возникает боязнь коммуникации, но не с Нико. Он сразу же поладил с инженерами и механиками – в том число это сделало его таким опытным. Он работяга, но при этом простой человек.

– Однажды вы сказали о : «Нельзя стегать дохлую лошадь», намекая на бесполезность. Если Мик – дохлая лошадь, кто тогда Нико?

– Я бы не хотел сравнивать таким образом. Комментарий о Мике неверно поняли. Это фигура речи в Америке.

Если называешь кого-то «дохлым», это звучит радикально. Но я не имел в виду, что Мик мертв или что-то в таком духе. Пожалуй, это неловкое высказывание, потому что его перевод на немецкий звучит слишком грубо и прямолинейно.

– Сейчас вы жалеете о том заявлении?

– Пожалуй, неправильно говорить, что сожалею. Я бы выразился иначе. Тогда я об этом не думал, потому что для меня это звучала как обычная фраза из английского языка.

– Должен ли пилот справляться с подобным?

– Если вы знаете меня, то понимаете, что должен. Мик никогда не обсуждал со мной это. Кроме того, ситуацию разгоняли со стороны, чтобы я выглядел хуже. Предполагаю, можно было выразиться по-другому, и я нормально отношусь к критике. У меня не было бессонных ночей из-за этого.

– Контактировали ли вы с Миком в последнее время?

– Я едва его вижу. Однажды мы поздоровались на входе в паддок. Лично у меня нет никаких проблем с парнем. Отношения [в прессе] показывались хуже, чем на самом деле. Может, они не были фантастическими, но точно не были плохими. Безусловно, я с ним поговорю, если предоставится возможность.

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